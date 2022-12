Landsberg

18:03 Uhr

Weihnachten steht vor der Tür: Last-Minute-Geschenke in Landsberg finden

Plus Wo gibt es am 24. Dezember noch geniale Weihnachtsgeschenke? Ein Probelauf durch die Landsberger Altstadt.

Man wacht am 24. Dezember auf und stellt fest: Es fehlt noch ein Weihnachtsgeschenk, wahlweise für die Schwiegermutter, den Bruder oder es fehlen gar alle Präsente unter dem Weihnachtsbaum. Während den meisten allein bei diesem Gedanken schon Angstschweiß herunterläuft, ist dieses Szenario für andere Tradition geworden. Die erste frohe Botschaft lautet: Heiligabend fällt immerhin erst kommendes Jahr auf einen Sonntag und damit gibt es zumindest am Samstagvormittag noch unzählige Möglichkeiten einzukaufen. Doch für wen diese schiere Auswahl auch ein Problem darstellt, sich also fragt, was er oder sie überhaupt schenken soll, hilft unsere Redaktion auf die Sprünge – oder eher die Fachleute aus dem Einzelhandel.

