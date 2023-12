Landsberg

vor 32 Min.

Weihnachtliche Klänge in der Landsberger Katharinenkirche

Plus Das Lucia-Konzert lässt weihnachtliche Atmosphäre aufkommen. Das Landsberger Vocalensemble präsentiert eine bunte Mischung.

Von Bärbel Knill

Eine Vorahnung auf den Heiligen Abend durften die Besucher des Sankta-Lucia-Konzerts in der voll besetzten Landsberger Katharinenkirche erleben. Diese Konzerte des Landsberger Vocalensembles unter der Leitung von Matthias Utz sind beim Publikum so beliebt, dass der Chor jedes Jahr in Landsberg und Umgebung mindestens drei Konzerte ansetzt, deren Karten stets schnell ausverkauft sind.

„Sankta Lucia …“ – das bekannte Weihnachtslied auf Schwedisch singend schreiten die stilvoll in Lucia-Gewänder gekleideten Sängerinnen und Sänger feierlich zur Kirche hinein, die nur durch Kerzen erleuchtet ist. Der Chor formiert sich im Kreis um die Zuhörer herum und hüllt sie so in seinen warmen, herzergreifenden Klang. Die weißen, langen Gewänder mit der roten Schleife, die Kerze in der Hand jedes Chormitglieds und die besondere Mischung der Stücke, mal traditionell deutsch, schaffen eine weihnachtliche Atmosphäre. Zu hören sind unter anderem „Still, o Himmel“, „Es ist ein Ros entsprungen“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“, dann wieder die wunderbaren schwedischen Lieder wie „Jul, Jul“, „Glans över sjö och strand“ oder „Underbar en stjärna blid“.

