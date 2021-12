Weihnachtsdeko in Landsberg: Glanz gegen die trübe Stimmung

Plus Die Weihnachtsdekoration in den Schaufenstern der Landsberger Altstadt bietet für jeden Geschmack etwas. Das sind die Deko-Tipps der Händlerinnen und Händler.

Mit den ersten geöffneten Türchen im Adventskalender weihnachtet es in der Landsberger Altstadt. Denn neben der üblichen festlichen Straßenbeleuchtung funkelt es auch in den Schaufenstern der Geschäfte. Unsere Redaktion hat sich zu einem Spaziergang durch die Innenstadt aufgemacht.