Weihnachtsgeschenke: Was Spätentschlossene in Landsberg gerne kaufen

Plus Viele Menschen besorgen die letzten Geschenke erst kurz vor Heiligabend. Die Parfümerie Haberstock und die Schokomanufaktur Hallingers über die Trends in diesem Jahr.

Nicht wenige Menschen kennen das Problem, manche haben sogar jedes Jahr damit zu kämpfen: Weihnachten kommt schneller als einem lieb ist und mit dem Vorsatz, frühzeitig alle Geschenke zu besorgen, hat es mal wieder nicht geklappt. Unsere Redaktion hat sich umgehört, welche Produkte bei Spätkäufern besonders beliebt sind.