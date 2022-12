Die Landsberger Blechbläser bringen Weihnachtsstimmung in die Stadt

Plus Das Blechbläserensemble Landsberg spielt sein Weihnachtskonzert heuer im Stadttheater. Wie das beim Publikum ankommt.

Seit 20 Jahren pflegt das Landsberger Blechbläserensemble die Tradition des Weihnachtskonzerts. Und dieses Jahr, nach der Corona-Pause, erstmals nicht im Historischen Rathaus, sondern im Stadttheater. Die Heilige Familie hätte dort noch gut Platz gefunden, denn viele Stühle blieben leer. Aber die Musik füllte den Raum und fand dort eine gute Resonanz.