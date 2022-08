Welche Funde ruhen im Schlossberg in Landsberg?

Plus Der Schlossberg gilt als die Wiege der Stadt Landsberg. Experten vermuten daher wertvolle Bodendenkmälergerade im nördlichen Bereich des Areals. Doch genau dort soll die bestehende Schule erweitert werden.

Der Schlossberg gilt als die Wiege der Stadt Landsberg. Die Besiedelung reicht 4000 Jahre zurück, vielleicht noch länger. Einst stand die Landespurch auf der Anhöhe, die der Stadt später den Namen geben sollte. Denkmalpflege und Historiker vermuten bedeutsame archäologische Funde auf dem Areal, besonders im nördlichen Bereich des Schlossberggeländes. Doch genau dort soll ein Anbau errichtet werden – gegen die Bedenken der Denkmalschützer. Unsere Redaktion hat mit Dr. Jochen Haberstroh und Maximilian Bauer vom Landesamt für Denkmalpflege gesprochen. Sie sagen, welche Funde vermutet werden, warum bisher noch nicht gegraben wurde und warum die zuletzt favorisierte Planung ohne Keller und Erhöhung um vier Meter ihrerseits abgelehnt wird.