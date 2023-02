Landsberg

Ein weltweit führendes Klavierduo ist zu Gast in Landsberg

Das Klavierduo Yaara Tal und Andreas Groethuysen bei seinem Auftritt im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg.

Plus Das Klavierduo Yaara Tal und Andreas Groethuysen ist mit "About Mozart" in Landsberg zu Gast. Ein Programm voller musikalischer Um- und Anspielungen.

Klassikhörern sind ihre Namen seit Langem ein Begriff: Yaara Tal und Andreas Groethuysen. Die israelische Pianistin und ihr deutscher Partner sind eines, wenn nicht das führende Klavierduo weltweit. Und es zeugt von der guten Vernetzung der künstlerischen Leiter der "Rathauskonzerte Landsberg", Christoph Hartmann und Franz Lichtenstern, dass ihnen für das jüngste Konzert der Veranstaltungsreihe die Verpflichtung dieser beiden international renommierten Musiker gelungen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

