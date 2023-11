Landsberg

Weniger Bürokratie, billigere Energie: Das wünscht sich die Wirtschaft von der Politik

Beim Wirtschaftsempfang der IHK im historischen Rathaus in Landsberg diskutierten (von links) Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Reinhard Häckl mit Moderator Bernhard Mahler.

Plus Die Unternehmen in der Region sind mit dem Standort Landsberg zufrieden. Sie sehen an anderen Stellen Verbesserungspotenzial.

Von Dagmar Kübler

Die hiesige Wirtschaft ist mit dem Standort Landsberg zufrieden, die bayerische Wirtschaft befindet sich jedoch konjunkturell eher auf Talfahrt. Über die Gründe dafür und wie die Stadt die Wirtschaft fördern will, wurde beim Wirtschaftsempfang der Industrie- und HK im Historischen Rathaus gesprochen.

171 Betriebe haben sich vor sieben Monaten an der Standortumfrage im Landkreis Landsberg beteiligt. Das Stimmungsbild der Wirtschaft zeigt mit einer Gesamtnote von 1,9, die über den oberbayerischen Durchschnitt von 2,0 liegt, überwiegend Zufriedenheit. Dennoch sagte der Vorsitzende des Regionalausschusses Landsberg, Reinhard Häckl, bei der von Bernhard Mahler moderierten Gesprächsrunde mit Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl: „Die Krisen haben uns gebeutelt.“ Konkret zählte er die Energiekrise, den Fachkräftemangel, die überbordende Bürokratie, den mangelnden Wohnungsbau und die Inflation als Hemmschuhe für die Wirtschaft auf.

