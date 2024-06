Wenn aus intensiven Begegnungen mit Mensch und Natur Bilder werden

Ein „Rendezvous der Bilder“ stellt Monica Gayer in der Landsberger Säulenhalle vor. Ihre Kunst in in Grau und Schwarz-Weiß wirkt keineswegs farblos.

„Es ist eine große Freude für mich, meine Bilder nebeneinander gehängt in der Säulenhalle zu sehen“, erklärt die in Rumänien geborene und seit 1991 in Landsberg lebende Malerin Monica Gayer. Bereits mehrmals hat sie - auch zusammen mit dem Kunstverein - ihre Werke dort ausgestellt. Auch etliche, befreundete Künstlerkolleginnen und -kollegen kamen zu ihrer Ausstellungseröffnung. Zusammen mit den kunstinteressierten Besucherinnen und Besuchern, zeigten sie sich fasziniert, nicht nur von den 14 neuen Arbeiten, die seit Monicas Gayers Einzelausstellung im vergangenen Jahr hinzugekommen sind.

Die gegenständlich arbeitende Autodidaktin fängt seit ihrer Kindheit intensive Begegnungen mit Mensch und Natur in ihren Bildern ein. Vor einigen Jahren stellte sie sich der Herausforderung, ihre Acryl-Farbpalette auf unterschiedliche Nuancen in Grau und Schwarz-weiß zu reduzieren, woraus sich in Verbindung mit einer meisterhaften Spachteltechnik, ein ganz persönlicher Stil entwickelte. Zur Schwarz-Weiß-Malerei sagte Gerhard Richter einmal: „Die Abkehr von den Farben ermöglicht den Künstlern zudem neue Ansätze bei der Bildgestaltung, denn wenn die Effekte der Farben nicht mehr ablenken können, gewinnen Formen und Strukturen wie auch Materialien und Motive deutlich an Relevanz“. Genau das findet sich in den filigranen, eine luftige Leichtigkeit ausstrahlenden Blumen und in Monica Gayers dynamischen Wassergestaltungen. Sei es als mächtige Urgewalt, in Form einer riesigen Welle, die sich über einem dunklen Auge bricht, oder als munteres Bächlein, das eher sanft dahinplätschert.

Zu den Bildern gibt es Zitate von Persönlichkeiten aus der Weltliteratur

Statt eines Titels fügt die Künstlerin ihren Werken passende Zitate bekannter Persönlichkeiten aus der Weltliteratur hinzu, wie das von Ernest Hemingway: „Das Meer ist süß und schön, aber es kann auch grausam sein“. Eines ihrer furiosen Brandungsbilder wurde im vergangenen Jahr mit dem Kunstpreis des Rotary-Clubs Bad Wörishofen ausgezeichnet. Für den vom zornigen Meer umspülten Leuchtturm, als sicherer Fels in der Brandung, auf den ein schräg in den tosenden Wellen liegendes, kleines Segelschiff zusteuert, hat Monika Gayer eine Aussage von Benjamin Franklin gefunden: „Leuchttürme sind nützlicher als Kirchen“.

Für ein Brandungsbild wurde Monica Gayer mit dem Kunstpreis des Rotary-Clubs Bad Wörishofen ausgezeichnet. Foto: Christian Rudnik

Die in verschiedenen ruhigen Grauschattierungen von hell bis dunkel grundierten Begegnungen mit tanzenden Frauen bei anmutigen Drahtseilakten strahlen eine warme Lebendigkeit aus. Wie die Impressionen von wild lebenden Tieren haben sie einen gewissen fotografischen Ansatz, auch wenn die weißen Töne, mal milchig, mal kristallig anmuten. „Die Verdünnung mit Wasser lässt das Anthrazit bläulich wirken und gibt den Bildern Wärme“, erzählt die Künstlerin. In ihren aneinander vorbeifahrenden Autos begegnen sich eine junge Frau und ein junger Mann am Steuer sitzend für einen kurzen Augenblick und lassen der Fantasie des Betrachters bezüglich einer weiteren Entwicklung freien Lauf.

So wie alle Bilder, denen die Säulenhalle einen geeigneten Platz für das spannende Rendezvous bietet. Dem hoffnungsvoll schimmernden weißen Fleck - im Wolkengrau über einem dunklen Weg - hat die Künstlerin ein Zitat von Bob Marley hinzugefügt: „Manche Menschen können den Regen spüren, andere werden nur nass“. Die Ausstellung in der Säulenhalle ist bis Sonntag, 9. Juni, mittwochs bis sonntags von 16 bis 19 Uhr geöffnet.

