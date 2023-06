Wenn das Landsberger Vocalensemble fremdgeht

Plus Das Ensemble setzt die Serie „Rendezvous vocal“ fort. Diesmal mit einem „Seitensprung“ von der Klassik zu unterschiedlichen Stilrichtungen.

Der seit vielen Jahren anhaltende Erfolg des Landsberger Vocalensembles gründet sich wohl in der spürbaren Begeisterung der Sängerinnen und Sänger, die mit geheimnisvollem Zauber und Harmonie in genialer Vielstimmigkeit die oft unangenehme Welt da draußen einfach wegsingen. Das zeigte sich auch beim jüngsten Konzert im Festsaal des Historischen Rathauses.

Chorleiter Matthias Utz stellte die „Choriositäten“ vom „Seitensprung“ der 35 Chormitglieder von der Klassik über skurrile Satire bis zum anspruchsvollen modernen Liedgut mit passenden Erläuterungen vor. Er freute sich, das Fremdgehen zum Ruethenfestjahr im Festsaal des Rathauses, vor dem Gemälde des zum Tanz auffordernden Herzog Ernst, mit dem populärsten schwedischen Chorstück „Sommarpsalm“ von Waldemar Ählén, eröffnen zu dürfen. „Cade la sera“ von Ildebrando Pizzetti flutete den Saal, in dem rund 150 Freunde exklusiver Chormusik Platz genommen hatten, mit friedlicher toskanischer Abendstimmung.