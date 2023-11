Wenn der Humor einfach nicht funktioniert

Der Zeitmillionär Markus Langer ist in der Aula der Mittelschule Landsberg zu Gast. Da zündet wenig,

Er wollte eigentlich wie Helene Fischer aus dem Boden auftauchen oder wie Robbie Williams von oben abgeseilt werden, erzählte Markus Langer zu Beginn seines Programms „Zeitmillionär“ in der Aula der Mittelschule Landsberg. „Geht net“ habe es vom Veranstalter geheißen. Richtiger wäre es allerdings gewesen, den Herrn auf der Bühne nach unten oder oben verschwinden zu lassen. Wer braucht schließlich ein Programm, in dem es um Bier, Saufen, Glocken länger wie das Seil, uringefüllte Pariser und weiteren Quatsch geht.

Ist es wert, dafür Energie in Form von Sprit oder Elektrizität zu verschwenden? Irgendwann erzählte Langer von seinem ersten Auftritt in der Kresslesmühle in Augsburg. „Fünf Leute waren da und drei davon hatten Freikarten.“ In Landsberg waren es auch nur wenige, aber immerhin ein paar mehr und zumindest eine Person fand das Programm so lustig, dass sie ständig lautstark lachen musste. Ist ja auch sehr witzig, wenn ein Spaßvogel mit nacktem Hintern zu einer Veranstaltung kommt und dann am orangefarbenen Plastikstuhl pappen bleibt.

Der Humor von Markus Langer zündet in Landsberg nicht

Oder wenn Langer von Prinz Harry zwecks Saufgelage angerufen wird. Ein Riesenschoaß geht per Sprachnachricht auf die Reise und ein Swingerclub bietet Kinderbetreuung an. Der Sepp Bumsinger, Langers Kunstfigur hockt sich beim Frühstücksbüfett im Bademantel zu den Rühreiern und frisst die gleich da. Er fährt super Auto, die eine Halbe zum Frühstück und dann vielleicht noch eine, spielen da kleine Rolle. Ein Abend zum Davonlaufen oder Humor, den nicht jeder versteht.