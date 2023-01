Wenn der Tampon fehlt: Stadt will öffentlichen Spender anschaffen

Plus Soll die Stadt Landsberg kostenlose Periodenprodukte für Frauen zur Verfügung stellen? Darüber wird im Stadtrat kontrovers diskutiert.

Man stelle sich folgende Situation vor: Ein Mann geht auf eine öffentliche Toilette. Als er fertig ist, findet er dort kein Klopapier. Das nämlich hätte er selbst mitbringen müssen. Ähnlich geht es Millionen von Frauen in Deutschland, immer dann, wenn sie ihre Menstruation haben. Deswegen hat Stadträtin Daniela Groß den Antrag gestellt, die Stadtverwaltung solle prüfen, ob Periodenprodukte in städtischen Einrichtungen kostenlos zur Verfügung gestellt werden können. Nach einer kontroversen Diskussion hat sich der Stadtrat nun entschieden, das kostenlose Angebot zu testen.