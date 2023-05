Wenn Fondsmanagement und Magie aufeinandertreffen

Die VR-Bank Landsberg-Ammersee lädt zum Kundenforum ein. Ein Fondsmanager und ein Zauberer gestalten das Programm.

Zum "1. VR-KundenForum" lud die VR-Bank Landsberg-Ammersee ihre Kunden ein. "Fondsmanagement und Magie" lautete der Titel. Mit Arne Rautenberg, CFA-Chartholder und Fondsmanager bei der Union Investment, konnte die VR-Bank laut Pressemeldung einen der hochkarätigsten Spezialisten in diesem Bereich gewinnen. Louis von Eckstein, der Zweite im Bunde und ausgezeichnet mit dem internationalen Merlin-Award, ist vielen bereits als Magier und Mentalist bekannt.

Stefan Jörg, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Landsberg-Ammersee, begrüßte die Gäste im großen Theatersaal der Freien Waldorfschule in Landsberg "zu einer besonderen Veranstaltung an einem besonderen Ort". Dass dies kein einmaliges Erlebnis werden soll, sagte Jörg gleich zu Anfang. Mit dem VR-KundenForum informiere die VR-Bank künftig ihre Kunden und Mitglieder regelmäßig "zu Themen, die Sie interessieren".

Den ersten Part übernahm Arne Rautenberg. Trotz – oder wegen – seines großen Fachwissens verstand er es laut Pressemitteilung, seine Zuhörer in den Bann zu ziehen. Nicht mit "Fachchinesisch", sondern anschaulich und bildhaft gelang es ihm, schwierige Themen zur Entwicklung des Aktienmarktes einfach zu erläutern. Er zeigte unter anderem verschiedene Gründe für die aktuelle Inflation auf. Kostete etwa der Transport einer exemplarischen Schuhschachtel von Shanghai nach Rotterdam in den Jahren 2013 bis 2021 im Mittelwert rund 25 Cent, so stiegen diese Kosten Anfang 2022 auf über zwei Euro.

Der Experte rät Aktienbesitzern: "Bewahren Sie einen kühlen Kopf"

Auch seien große Unternehmen daran interessiert, die Preise nach oben zu drücken. So würde oft ausgetestet, wie viel die Kunden bereit sind, für das jeweilige Produkt zu bezahlen. Ist der Gewinn am Ende "unter dem Strich" größer, wird der erhöhte Preis beibehalten, so Rautenberg. Sinken die Gewinne, würden Preiserhöhungen ganz oder teilweise wieder zurückgenommen. Genau das versuchen die Zentralbanken: Durch Zinserhöhung und der damit einhergehenden Verteuerung der Kreditaufnahme, wird den Menschen Geld "entzogen", sinkt die Kaufkraft und die Preiserhöhungen müssen wieder zurückgenommen werden oder stagnieren – die Inflation geht zurück. Die Gefahr dabei ist allerdings, dass die Konjunktur zum Erliegen gebracht wird und sich eine Abwärtsspirale bildet. Dass am Ende der Aktienmarkt immer der Gewinner ist, erklärte Rautenberg an vielen Beispielen. "Bewahren Sie einen kühlen Kopf, lassen Sie sich nicht zu Panikverkäufen verleiten", so sein Rat.

Im Anschluss wurden die Gäste von Louis von Eckstein in die Welt der Magie entführt. Unter Einbeziehung des Publikums ließ von Eckstein so manche Karte verschwinden, Tische schweben und Antworten geben, die er schon vorab wusste. Als allerdings ein 20-Euro-Schein, ausgerechnet von Vorstandvorsitzenden Stefan Jörg, sich magisch in ein Stück wertlosen Karton verwandelte, um kurz darauf in einer frischen Zitrone wieder aufzutauchen, konnte bei vielen Gästen der beherzte Griff an das eigene Portemonnaie beobachtet werden. (AZ)

