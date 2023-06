Landsberg

Wenn man von gefüllten Waffeln verzaubert wird

Das Street Food Festival auf dem Infanterieplatz in Landsberg hat viele Besucher - schon am Eröffnungstag.

Plus Süß und herzhaft und alles was schmeckt: Auf dem Street Food Festival in Landsberg ist alles geboten. Auch Musik und die Stimmung sind am Eröffnungsabend toll.

Wer hat Lust auf Zauberwaffeln, die bei der sechsten Auflage des Landsberger Street Food Festivals gezaubert werden? Die bunten Teile mit Streuseln schmecken nicht nur nach Snickers und vielen anderen Richtungen, sie sehen auch super aus. Daniela Usifoh von Magic Waffelz aus Kempten zaubert die unterschiedlichsten Kreationen. Gefüllt mit Banane, fruchtiger Heidelbeere, knusprigen Giotto oder dem original Snickers ist die Waffel am Stiel nicht nur sehr süß, sondern auch schön anzuschauen, wie vor allem die kleinen Gäste finden.

Ausgelassen feiern beim Street Food Festival: von links Felix Bredschneijder (Dritter Bürgermeister Landsberg.), Mario Eichstädt mit Tochter Alessia und Luisa Bredschneijder. Foto: Christian Rudnik

Denn vor allem Ludwig (6 Jahre aus Landsberg) kann es kaum erwarten, bis die Waffeln fertig sind, mit Schoko-Sauce und bunten Streuseln, Kokos- oder Mandel-Streuseln. Deshalb sind die sogenannten Muster, die vorne am Tresen liegen und zeigen sollen, wie die fertige Waffel aussieht, auch sehr begehrt und werden immer mal stibitzt. Doch leider sind sie nur zum Anschauen und nicht mehr knusprig und heiß. Der Waffelstand ist in diesem Jahr neu beim Landsberger Streetfood.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

