Wer sitzt künftig im Verwaltungsrat des Landsberger Klinikums?

Im Verwaltungsrat des Landsberger Klinikums gibt es derzeit Zwist. Jetzt soll das Gremium aufgestockt werden. Unter anderem mit den Stellvertretern des Landrats.

Der Verwaltungsrat des Landsberger Klinikums ist aktuell in den Schlagzeilen. Anfang August wäre Klinikchef Marco Woedl via Abstimmung beinahe entlassen worden. Nach der Sitzung wurden Vorwürfe laut, Landrat Thomas Eichinger ( CSU) habe damit gedroht, Ärzte und Mitarbeiter zu entlassen, falls Woedl gehen müsse. Mittlerweile prüft die Rechtsaufsicht die Vorgänge. Jetzt soll der Verwaltungsrat personell aufgestockt werden. Unter anderem mit den Stellvertretern von Landrat Eichinger. Nicht nur das sorgte in der Sitzung des Kreisausschusses am Dienstag für Kritik.

Nachdem Details aus der August-Sitzung des Verwaltungsrats an die Öffentlichkeit geraten waren, kündigte Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender Thomas Eichinger an, die Zusammensetzung des Gremiums ändern zu wollen. Unter anderem, weil er der Meinung ist, dass einige Verwaltungsratsmitglieder für das Amt nicht geeignet sind, weil sie Informationen aus der nicht öffentlichen Sitzung an die Presse weitergegeben und Interna mit Ärzten und Mitarbeitern ausgetauscht hätten, um den Klinikchef zu stürzen. Nun präsentierte Rechtsanwalt Dr. Stefan Deting aus Pullach in der Sitzung des Kreisausschusses die entsprechenden Änderungen der Unternehmenssatzung.

Eine Aufstockung auf 20 Mitglieder vorgesehen

Derzeit gehören dem Verwaltungsrat neben dem Vorsitzenden Thomas Eichinger 14 Kreisrätinnen und Kreisräte an. Die neue Satzung, die vom Kreistag im Dezember beschlossen werden soll, sieht eine Aufstockung auf 20 Mitglieder plus Vorsitzenden vor. Wie der Landrat sagte, sollen seine drei weiteren Stellvertreter - Erich Püttner (UBV) ist bereits Mitglied - und Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sowie zwei sachverständige Dritte hinzukommen. Die beiden Experten sollen über einschlägige Kenntnisse und Erfahrungen im Klinikwesen oder der Unternehmensführung verfügen.

Eine weitere Veränderung betrifft die mögliche Abberufung des Klinikvorstands. Bislang war dafür eine einfache Mehrheit im Verwaltungsrat notwendig, die neue Satzung würde dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit vorsehen. Wie berichtet, war die Abstimmung über die Entlassung von Marco Woedl im August nach Informationen unserer Redaktion denkbar knapp ausgefallen.

Landrat Thomas Eichinger (links) und Klinikvorstand Marco Woedl. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Renate Standfest, die Fraktionssprecherin der Grünen, sprach von gravierenden Änderungen, die den Proporz bei den Abstimmungen verändern. Sie fragte kritisch, warum eine Aufstockung notwendig sei. Zudem sollten die Sachverständigen als Beiräte fungieren und nicht über Angelegenheiten abstimmen, die auch den Landkreis betreffen. Schließlich sei das Klinikum ein Kommunalunternehmen. "Es ist doch eindeutig, dass Sie sich eine Mehrheit verschaffen wollen", sagte Christoph Raab (Die Partei).

Landrat Eichinger sagte, eine Aufstockung auf 20 Mitglieder sei notwendig, um mehr Stabilität und Fachkompetenz zu gewinnen. Durch ihr pflichtwidriges Verhalten hätten einige Kreisrätinnen und Kreisräte ihre persönliche Eignung für das Amt infrage gestellt. Alle von ihm vorgeschlagenen Mitglieder hätten die notwendige Kompetenz, weil sie in Führungspositionen seien oder gewesen seien. Wilhelm Böhm, Sprecher der CSU-Fraktion und Mitglied im Verwaltungsrat des Klinikums, sagte, ihn habe vor allem die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht einiger Kreisräte sehr geärgert. Damit sollte Landrat und Klinikchef geschadet werden. Mit der Aufstockung des Verwaltungsrats könne die aktuelle "instabile Lage" beendet werden.

Die Abstimmungen fallen knapp aus

Renate Standfest beantragte, den Beschluss, der als Empfehlung an den Kreistag geht, zu vertagen. Unter anderem auch, weil die Kreisrätinnen und Kreisräte die Unterlagen erst am Abend zuvor erhalten hätten. Ihr Antrag wurde mit 6:7 Stimmen abgelehnt. Ebenfalls abgelehnt (mit 5:8 Stimmen) wurde ihr Antrag, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats nicht zu ändern. Für die Änderungen der Satzung - neben der Zusammensetzung des Gremiums sind dies weitere 17 Punkte - wurde dann mit 8:5 Stimmen votiert.

Bei der Regierung von Oberbayern ist derweil eine Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Thomas Eichinger (CSU) eingegangen, der eidesstattliche Versicherungen von Verwaltungsräten des Klinikums Landsberg beigefügt waren. Das teilte ein Sprecher der Regierung auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Der Sachverhalt werde nun von der Regierung von Oberbayern geprüft. Eine Prüfung der Vorgänge streben jene Verwaltungsräte an, die sich von Eichinger in der Verwaltungsratssitzung Anfang August bedroht fühlten. Demnach soll der Landrat gedroht haben, Ärzte und Mitarbeiter des Klinikums zu entlassen, wenn die Abstimmung über die Zukunft von Klinikchef Marco Woedl negativ endet. Der Landrat bestreitet dagegen, damit gedroht zu haben.