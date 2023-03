Werbeagentur Oevermann: Sie geben den Riverkings ein Gesicht

Plus Der Berufsweg der Marketingstrategen Jascha und Stefan Oevermann ist ein Beispiel dafür, warum gut ausgebildete Arbeitskräfte wieder in die Heimat zurückkehren.

Seit Ende 2021 gibt es die Werbeagentur "Oevermann & Oevermann" in Landsberg. Der Berufsweg des Gründerduos verdeutlicht: Auch jenseits vom Münchner Speckgürtel gibt es mittlerweile ein abwechslungsreiches Einsatzgebiet für Marketingprofis.