Werden die Eintrittspreise im Landsberger Inselbad erhöht?

Die Energie- und Personalkosten steigen auch im Inselbad in Landsberg. Deswegen sollen die Gebühren angepasst werden.

Eigentlich sollten Stadtrat und Verwaltungsrat der Stadtwerke in der Stadtratssitzung auch eine Erhöhung der Eintrittspreise im Inselbad beschließen. Doch eine Entscheidung darüber wurde vertagt. Wie die Stadtwerke die Preise anpassen wollen und welche Änderungen der Badeordnung bereits beschlossen wurden.

Der Verwaltungsrat hat die aus dem Jahr 2014 stammende Badeordnung in Teilen überarbeitet. So wird der Lechstrand als Attraktion des Inselbads in die Badbenutzungssatzung aufgenommen. Die Strandaufsicht übernimmt weiterhin das Badpersonal aus dem Inselbad. Diesem Vorschlag und auch anderen Änderungen haben der Verwaltungsrat und auch der Stadtrat zugestimmt. Eine Abstimmung über die neuen Gebühren wurde jedoch vertagt.

Die Eintrittspreise wurden für die Badesaison 2023 neu kalkuliert, wie Gerald Nübel, der Technische Vorstand der Stadtwerke, in der Stadtratssitzung sagte. Die Neukalkulation sei erforderlich gewesen, weil die Preise seit dem Jahr 2010 nicht mehr angepasst wurden. Darüber hinaus rechnen die Stadtwerke im kommenden Jahr mit 90.000 Euro höheren Energiekosten und steigenden Personalkosten. Die Stadtwerke betreiben das Bad im Sinne der Daseinsvorsorge und erwirtschaften damit keine Gewinne.

Mit Mehreinnahmen von 55.000 Euro gerechnet

Die von Gerald Nübel vorgestellte neue Gebührenordnung sieht bei der Tageskarte für Erwachsene eine Erhöhung von vier auf fünf Euro vor. Die Zehnerkarte für Erwachsene würde 40 Euro kosten, die Saisonkarte 100 Euro (bisher 80 Euro). Die Saisonkarte für Familien würde 135 Euro (bisher 110 Euro) kosten. Durch die Anpassung der Gebühren rechnen die Stadtwerke mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 55.000 Euro.

In der Diskussion wurde unter anderem kritisiert, dass Senioren im Inselbad nicht als Ermäßigte geführt werden. Zudem regte Christoph Jell (UBV) an, wieder eine Zeitkarte einzuführen. Damit könne gewährleistet werden, dass das Bad an einem Tag auch kurz für einen Besuch in der Stadt verlassen werden kann, ohne dass der Kunde zweimal bezahlen müsse. Aufgrund der offenen Fragen schlug Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) vor, die Entscheidung über die Gebührenerhöhung zu vertagen.

Lesen Sie dazu auch