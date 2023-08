Bei der Fuchstalbahn ist ein wichtiges Etappenziel erreicht

Plus Auf der Trasse der Fuchstalbahn sollen wieder Personenzüge fahren. Die Potenzialanalyse ist ein wichtiger Schritt, aber es gibt noch Fragezeichen.

Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, lautet die Devise bei der Fuchstalbahn. Seit Jahren kämpfen Befürworter dafür, auf der Strecke zwischen Landsberg und Schongau wieder Personenzüge verkehren. Immer wieder gibt es Hoffnungsschimmer, beispielsweise die 2019 gefassten Grundsatzbeschlüsse der beiden Kreistage oder die Stellungnahme des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen, der im Jahr 2020 der Trasse eine höhere Priorität attestierte. Doch dann war jahrelang wieder Schweigen im Walde bei dem Thema. Das die Kreistage heuer mit der Anerkennung der Reaktivierungskriterien des Freistaats den Weg für die Potenzialanalyse frei machten und diese nun auch zeitnah erfolgt, ist ein von der Substanz die bislang bedeutendste Nachricht.

Fuchstalbahn schließt Lücke im Bahnnetz

Die Wiederinbetriebnahme würde eine wichtige Lücke schließen, vor allem für die Region Schongau/Peiting, aber auch die Kommunen an der Strecke im Kreis Landsberg. Die Anbindung an den Fernverkehr in Kaufering und Augsburg würde die Nutzung der Bahn deutlich interessanter machen. Nun wird die Fuchstalbahn wohl nicht in jedem Dorf entlang der Strecke halten, schließlich gilt es auch Taktzeiten zu Anschlusszügen einzuhalten, es wird also spannend sein wie groß die Akzeptanz ist. Und die Bürgerinnen und Bürger haben sich ans Auto gewöhnt, nachdem sie schon seit 1984 keinen Anschluss mehr haben. Diese zurückzuholen gelingt nur mit einem attraktiven Fahrplan. Es bleibt zu hoffen, dass das Angebot kommt und die Verantwortlichen dem Vorhaben etwas Zeit einräumen, um zu wachsen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen