Wie barrierefrei ist Landsberg?

An einem Infostand am Hellmairplatz in Landsberg informierten die Mitglieder des Beirats für Menschen mit Behinderung.

Plus Der Beirat für Menschen mit Behinderung startet eine Aktion in der Altstadt. Die zeigt, welche Probleme Menschen mit Behinderung in Stadt und Landkreis noch haben.

Von Paulina Reicheneder

Vor Kurzem hieß es noch Test, Nachweis, Maske oder besser noch, keiner kommt rein. Die Corona-Schutzmaßnahmen waren für Einrichtungen wie Regens Wagner in Holzhausen keinesfalls einfach. Bis vor Wochen waren Veranstaltungen, wie der kleine Infostand des Beirats für Menschen mit Behinderungen in der Innenstadt undenkbar. Jetzt erzählen Mitglieder des Beirats, der dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert, was in Zukunft geplant ist und vor allem, wie wichtig mehr Barrierefreiheit im Landkreis Landsberg sei.

