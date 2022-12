Wie der Krachenberg in Landsberg aufblühen soll

Die Stadt Landsberg nimmt am "Blühpakt Bayern" teil. Dabei soll eine Wiese am Krachenberg ökologisch aufgewertet werden.

Landsberg nimmt als eine von 100 Kommunen am „Blühpakt Bayern“ teil. Gefördert werden die Projekte von der Regierung von Oberbayern. Im Rahmen des Projekts „Der Krachenberg blüht auf“ wird nun eine Wiese am Krachenberg ökologisch aufgewertet.

Ein Teil dieser Maßnahme ist die Anpflanzung einer Obstwiese, mit der jetzt begonnen wurde. Die etwa 3000 Quadratmeter große Wiese am Krachenberg wurde viele Jahre lang landwirtschaftlich intensiv genutzt. Demzufolge ist sie artenarm und von geringer ökologischer Bedeutung, teilt die Stadt mit. Sie soll sukzessive in eine artenreiche und extensiv bewirtschaftete Fläche umgewandelt werden. Dabei werde komplett auf Dünger verzichtet. Geplant ist, die Wiese in Zukunft maximal zweimal im Jahr zu mähen und das Mähgut zu entfernen. Insektenschutzstreifen werden bei jeder Mahd ausgespart und bestimmte Streifen in Teilbereichen im Herbst ungemäht bis zum Frühjahr stehen gelassen.

Krachenberg in Landsberg: Eine Streuobstwiese mit Hochstämmen

Im lang gezogenen Mittelbereich der Wiese entsteht laut Pressemeldung in den nächsten Jahren Zug um Zug eine Streuobstwiese mit Hochstämmen, vorzugsweise unter Verwendung von alten regionaltypischen Kernobstsorten aus dem süddeutschen Alpenvorland. Zuletzt wurden acht verschiedene Apfelbaumsorten und ein Birnbaum gepflanzt. Die Bäume stammen aus einer Baumschule, die in Zusammenarbeit mit der Versuchsanstalt für Obstbau in Schlachters (Landkreis Lindau) alte Obstbaumsorten vermehrt. In der Obstbaumreihe soll ab Frühjahr ein Blühstreifen angelegt werden.

Punktuell erfolgt entlang des Fußwegs mit sogenannten „10-Jahreszeiten-Gehölzen“ eine weitere ökologische Aufwertung der Fläche, um ein zusätzliches natürliches Nahrungsangebot für Insekten und Vögel zu schaffen. Im Herbst 2023 sollen dann sechs weitere regionaltypische Kernobstsorten aus dem süddeutschen Alpenvorland gepflanzt werden. (AZ)

