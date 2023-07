Wie der Maler Johann Mutter die Stadt Landsberg gesehen hat

Eine Ausstellung im Rathaus und ein neues Buch erinnern an den Künstler. Er hat Gebäude, Gassen und Plätze malerisch verewigt.

Das Stadtmuseum Landsberg am 2. August zur Eröffnung der Johann-Mutter-Ausstellung ins Historische Rathaus ein. Die Ausstellung im „Stillen Gang“ präsentiert Stadtansichten des Künstlers, die dauerhaft das Bildprogramm des Rathauses ergänzen sollen. Zudem ist ein neues Buch über Johann Mutter erschienen.

Johann Mutter (1902–1974) hat als Künstler einen festen Platz im Kunstleben der Lechstadt, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Er sei nicht nur präsent durch Malereien an Gebäuden im öffentlichen Raum wie der Stadtverwaltung, sondern hinterließ mit seinem Œuvre zahlreiche bleibende Perspektiven auf seine Heimatstadt: Gebäude, Gassen und Plätze der Altstadt fanden Einzug auf seine Leinwände, Stiche und in fotografische Dokumentationen.

Eine Ausstellung von Werken von Johann Mutter ist ab 2. August im Stillen Gang im Historischen Rathaus in Landsberg zu sehen. Foto: Stadt Landsberg

Johann Mutter war Gründungsmitglied der Künstlergilde und organisierte im Landsberger Rathaus 1947 eine überregional bedeutende Kunstausstellung mit Originalgrafiken von Max Beckmann, Franz Marc, Oskar Kokoschka und anderen. Er erhielt im Laufe seines Lebens zahlreiche Aufträge der Stadt. 1937 gehörte er etwa zu einer Kommission zur Fassadengestaltung des Landsberger Hauptplatzes, 1949 renovierte er die Figurengruppe am Bayertor. Während des Zweiten Weltkrieges wurde Mutter von verschiedenen Städten zur Fotodokumentation ihrer durch Fliegerangriffe gefährdeten Kunstwerke beauftragt. Auch in Landsberg dokumentierte er 1942 die spätgotischen Glasfenster der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Die Eröffnungsfeier findet im Herkomersaal statt

Die langjährige Sammlungstätigkeit des Museums und die Förderung von privaten Sammlern ermöglicht laut Pressemitteilung die dauerhafte Präsentation einiger wichtiger Arbeiten Johann Mutters. Für die Öffentlichkeit sind die Werke im Rahmen von Rathaus-Besuchen oder Führungen zugänglich, an der Langen Kunstnacht oder eben bei der Eröffnungsfeier, die jedoch nicht im Stillen Gang, sondern im Herkomersaal stattfinden wird. Die Ausstellung wird am Mittwoch, 2. August, um 17 Uhr eröffnet. Dazu anmelden kann man sich unter stadtmuseum@landsberg.de.

Der langjährige Museumsleiter Hartfrid Neunzert hat ein neues Johann-Mutter-Buch herausgebracht. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Der langjährige Landsberger Museumsleiter Hartfrid Neunzert hat ein neues Buch über Johann Mutter herausgebracht. Es enthält viele Landsberger Stadtansichten, aber auch Fotos von Kunstwerken, von der Lechlandschaft, von besonderen Ereignissen oder Szenen aus dem Alltagsleben.

Johann Mutter Fotos, Petersberg 2023, ISBN 978-3-7319-1235-4, Preis 22,95. Das Buch ist im Buchhandel erhältlich und kann auch direkt beim Autor Hartfrid Neunzert erworben werden, E-Mail: h.neunzert@t-online.de. (AZ)