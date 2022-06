Wie die Fahrradstreifen in der Münchner Straße ankommen

Plus Verkehr Die Stadt Landsberg startet an der Münchener Straße einen Versuch. Die neuen Angebotsstreifen für Radfahrer stoßen auf Lob – aber auch auf deutliche Kritik.

Seit Kurzem gibt es an der Münchener Straße in Landsberg sogenannte „Angebotsstreifen“ für Radfahrerinnen und Radfahrer. Die dazu angebrachten Markierungen sind Teil eines einjährigen Verkehrsversuchs und sollen die viel befahrene Ost-West-Verbindung sicherer und attraktiver machen. Für den motorisierten Verkehr verschmälert sich die Fahrbahn allerdings allein optisch. Nach einem Aufruf unserer Redaktion haben sich nun einige Leserinnen und Leser zu den neuen Angebotsstreifen geäußert und dabei zeigt sich: Viele fühlen sich sicherer, doch die Meinungen gehen weit auseinander.