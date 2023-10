Wie die Nachverdichtung in der Schwaighofsiedlung gelingen soll

Für das Gebiet zwischen Adam-Vogt-Straße und Weiherstraße in Landsberg werden Ziele formuliert. Zuvor gab es Widerstand gegen ein geplantes Mehrfamilienhaus.

Es war nicht das erste Mal, dass ein Bauvorhaben in der Schwaighofsiedlung für Wirbel sorgte: Die Planungen, ein Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten auf einem großen Grundstück an der Ecke Hopfengartenstraße/Adam-Vogt-Straße zu errichten, stießen auf erheblichen Widerstand unter den Anwohnerinnen und Anwohnern. Nach einem Ortstermin sprachen sich die Mitglieder des Landsberger Bauausschusses schließlich für eine Veränderungssperre sowie die Aufstellung eines Bebauungsplans aus. In einer Sitzung des Stadtrats wurde nun beschlossen, welche Ziele darin festzulegen sind.

Gegen das Bauprojekt sammelten Bürgerinnen und Bürger aus der Nachbarschaft 167 Unterschriften in nur zwei Tagen. In ihren Augen würde das Mehrfamilienhaus den Charakter der Schwaighofsiedlung weiter zerstören. Es wäre zudem damit zu rechnen, dass sich die ohnehin angespannte Verkehrs- und Parkplatzsituation trotz der geplanten Tiefgarage weiter verschlechtert. Und es gab unter anderem Sorgen wegen der Auswirkungen auf die Kanalisation.

Im Bauausschuss fanden die Bedenken Anklang. Die Mitglieder sprachen sich zwar für eine Nachverdichtung aus, vermissten bei dem Vorhaben jedoch das Augenmaß. Es wurde im Einvernehmen abgelehnt. Stattdessen sollte es eine Veränderungssperre und einen Bebauungsplan für das betreffende Gebiet geben.

Im nördlichen Bereich sollen Reihenhäuser gebaut werden

Das Planungsgebiet mit einer Größe von 1,87 Hektar liegt nördlich der Altstadt und wird im Norden durch die Hopfengartenstraße, im Osten durch die Adam-Vogt-Straße, im Westen durch die Weiherstraße und im Süden durch die Augsburger Straße begrenzt. Der Stadtrat stimmte nun einer maßvollen Nachverdichtung - unter Sicherung der gärtnerischen und gewerblichen Nutzungen - zu und legte die städtebaulichen Ziele fest (eine Gegenstimme).

So soll es eine bestandsorientierte Bebauung geben, die den Gebietscharakter berücksichtigt. Die Höhen müssen sich an den bestehenden Häusern orientieren. Im südlichen Bereich wird perspektivisch ein Geschosswohnungsbau verfolgt und im nördlichen Bereich die Errichtung von Reihenhäusern. Zu den weiteren Zielen zählt etwa die Minimierung versiegelter Flächen sowie der Erhalt der einseitigen Lindenallee entlang der Weiherstraße. Zur Umsetzung ist ein Bauleitplanverfahren im beschleunigten Verfahren durchzuführen.

