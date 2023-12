Landsberg

17:45 Uhr

Wie die Stadt Landsberg ihre Millionenprojekte finanzieren will

Plus Die Stadt stemmt in den kommenden Jahren mehrere große Projekte. Hitzig diskutiert wird über eine Liste mit Vorhaben, die noch gar nicht beschlossen sind.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Die Stadt Landsberg beschäftigen in den kommenden Jahren gleich mehrere Baumaßnahmen, die viel Geld kosten. Dem Finanzausschuss wurden nun im Rahmen der zweiten Haushaltsberatungen konkrete Pläne zur Finanzierung vorgestellt. Für Diskussionen sorgt eine Liste mit weiteren möglichen Investitionen, die noch gar nicht beschlossen sind.

Gegenüber dem ersten Beratungstermin gab es im Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 einige Anpassungen, die Stadtkämmerer Alexander Ziegler in der Sitzung vorstellte. So wird jetzt von Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 37 Millionen Euro ausgegangen (zuvor: 35 Millionen Euro). Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf zwei Millionen Euro. Angesichts der anstehenden Baumaßnahmen ist 2024 eine voraussichtliche Kreditaufnahme über 13,4 Millionen Euro geplant, die langfristige Verschuldung dürfte von 15,6 Millionen Euro auf 27,7 Millionen Euro steigen. Im Bereich Investitionen steht ein Minus von 16 Millionen Euro: Einzahlungen in Höhe von 26,7 Millionen Euro stehen Auszahlungen in Höhe von 42,7 Millionen Euro gegenüber. Das meiste Geld (55 Prozent) fließt dabei in Baumaßnahmen.

