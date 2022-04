Wie ein Landsberger auf seine berufliche Zeit in Russland zurückblickt

Plus Der Landsberger Tobias Schmid arbeitet lange in Moskau. Der Angriff auf die Ukraine schockiert ihn. Nun möchte er helfen, seine Heimatregion unabhängig von russischem Gas zu machen.

Seit seinem Studium der Agrarökonomie war der Landsberger Tobias Schmid von Russland fasziniert. 2003 zog er nach Moskau und gründete dort ein Unternehmen, bevor seine Euphorie aufgrund der russischen Militäraktion in der Ukraine einen erheblichen Dämpfer bekam. Der vor knapp sechs Wochen gestartete Angriffskrieg schockiert Tobias Schmid. Der 52-Jährige möchte als Geschäftsführer des Landsberger Energieunternehmens Lena Service dabei helfen, die Region unabhängig von russischem Öl und Gas zu machen.