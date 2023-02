Landsberg

vor 16 Min.

Wie ein Landsberger im türkischen Erdbebengebiet hilft

Plus Der Flughafenverein München hilft in der Not, so auch im türkischen Erdbebengebiet. Der Landsberger Thomas Bihler berichtet von Leid und Hoffnung. Es soll nicht die letzte Mission sein.

Von Vanessa Polednia

Am Lumpigen Donnerstag noch den Gaudiwurm in Landsberg moderiert, machte sich Thomas Bihler am Samstag, 18. Februar, auf in das Erdbebengebiet in der Türkei. Als Vorsitzender des Flughafenvereins München wollte er mit weiteren Freiwilligen einmal wieder humanitäre Hilfe leisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

