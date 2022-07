Wie entwickelt sich der Einzelhandel in Landsberg?

Kleine Läden und große Ketten: Die Einzelhandelsstruktur in Landsberg steht auf dem Prüfstand. Der Stadtrat beschäftigt sich mit dem Thema.

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause wird sich der Landsberger Stadtrat mit der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung in Landsberg beschäftigen. Experten stellen dazu ihre Abschlusspräsentation vor. Der Einkaufsstandort wurde analysiert.

Zu den Stärken des Standorts zählen laut Pressemitteilung die hohe Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, ein vielfältiges Einzelhandelsangebot sowie ein ansprechender Branchenmix aus inhabergeführten Geschäften und Filialisten. Schwachpunkte bilden bereits heute große Verkaufsflächen auf der Grünen Wiese mit sogenannten innenstadtrelevanten Sortimenten (Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, etc.) in Gewerbegebietslagen, eine hohe Verkehrsbelastung im Altstadtbereich sowie Einkaufsstandorte in anderen Städten. Damit Landsberg künftig vermehrt seine Stärken gezielt ausspielen kann, hat die Fachfirma zunächst den Einzelhandelsbestand aufgenommen, die Einzelhändler zum Standort befragt und die Angebots- und Nachfragesituation analysiert. Herausgekommen sind Leitlinien und Ziele der künftigen Einzelhandelsentwicklung sowie eine Neukonzeption des Standort- und Zentrenkonzepts mit einer überarbeiteten Sortimentsliste – die sogenannte „Landsberger Liste“. Demnach soll der Fokus der zukünftigen Einzelhandelsentwicklung auf dem Bereich der Innenstadt liegen. Dort werden die genauen Sortimente des Innenstadtbedarfs definiert.

In allen anderen Standortlagen werden diese Sortimente ausgeschlossen bzw. auf den Bestand festgesetzt. Das heißt: Bestehende Lagen genießen Bestandsschutz. Ferner wurden sogenannte Nahversorgungszentren (wie Lebensmittel, Drogerie) definiert, die der fußläufigen Versorgung der Bevölkerung dienen. Die peripher gelegenen Standorte (autokundenorientierte Standorte) sollen zukünftig den Sortimenten des sonstigen Bedarfs dienen (bspw. Baumarktartikel, Gartenbedarf, u. ä.).

Ziel des neuen Konzepts ist es, zum einen, dazu beizutragen, den Standort Innenstadt nachhaltig zu stärken sowie eine flächendeckende Nahversorgung zu ermöglichen. Im Stadtrat soll am Mittwoch darüber abgestimmt werden, ob die konzeptionellen Überlegungen als städtebauliches Entwicklungskonzept zukünftig in die Bauleitplanung einfließen und die Einzelhandelsentwicklung gezielt gesteuert werden kann. (AZ)

