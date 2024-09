Wie es mit den Sanierungsarbeiten im Inselbad vorangeht

Die Stadtwerke Landsberg informieren in einer Pressemitteilung über den aktuellen Baufortschritt bei der Sanierung des Inselbads. Nach Abschluss der Badesaison, die erneut mehr als 100.000 Badegäste anzog, starteten die vorbereitenden Arbeiten für die umfassende Sanierung planmäßig vor rund zwei Wochen.

In der ersten Baustufe konzentrieren sich die Arbeiten auf die Sanierung sowie die notwendige Erweiterung des Technikkellers, in dem ein Teil der neuen Badewassertechnik und eine Flusswasserwärmepumpe installiert wird. Die Technologie mit Nutzung von Flusswasser wird nach ihrer Fertigstellung das bestehende Fernwärmenetz in der Lechstraße versorgen. Auch die Zu- und Ablaufleitungen zu den Schwimmbecken, die sich im Baufeld befinden, werden im Zuge der Bauarbeiten erneuert. Die Tiefbauarbeiten, die den Aushub des Kellers und die fachgerechte Bodenentsorgung umfassen, schreiten nach Angaben der Stadtwerke ebenfalls nach Plan voran.

Inselbad soll im Mai 2025 wieder öffnen

Die Sanierungsarbeiten am Inselbad liegen im Zeitplan. Die notwendigen Abbauarbeiten wurden demnach erfolgreich durchgeführt, darunter der Rückbau der Treppenanlage, Pflasterflächen und eines kleinen Nebengebäudes. Der Fokus liegt nun auf den Erdarbeiten in die Tiefe, insbesondere dem Aushub des Kellers. Parallel dazu wird die fachgerechte Entsorgung des Bodens vorgenommen. „Alle Arbeiten verlaufen aktuell soweit reibungslos, sodass die nächsten Bauabschnitte planmäßig umgesetzt werden können“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ziel sei es, alles daran zu setzen, dass die Bauarbeiten wie geplant voranschreiten, damit das Inselbad pünktlich zur neuen Saison im Mai 2025 wieder in Betrieb genommen werden kann und den Badegästen die komplette Einrichtung zur Verfügung steht. Über die weiteren Fortschritte möchte das Kommunalunternehmen kontinuierlich informieren. (AZ)