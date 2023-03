Wie fließt künftig der Verkehr durch die Landsberger Altstadt?

Plus Am Landsberger Hinteranger können sich Interessierte über den aktuellen Planungsstand informieren. Drei Konzepte stehen zur Diskussion.

Das hohe Verkehrsaufkommen im Vorderanger und im Hinteranger ist vielen Landsbergerinnen und Landsbergern schon lange ein Dorn im Auge. Im Rahmen des Projekts "Aufwertung nördliche Altstadt" (Ana) soll eine Lösung gefunden werden. Das nächste Bürgerbeteiligungsformat wird gerade durchgeführt: In einem Büro in der Innenstadt können Interessierte den Planerinnen und Planern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und selbst Vorschläge einbringen. Unsere Redaktion war vor Ort.