Landsberg

18:00 Uhr

Wie geht es mit dem Baugebiet an der Staufenstraße in Landsberg weiter?

Plus Schon lange steht fest, wie im Landsberger Südwesten gebaut werden soll. Jetzt landet das Thema wieder im Stadtrat.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Der Bedarf an Baugrund und Wohnraum in Landsberg ist weiterhin hoch. Gut, dass die Stadt im Jahr 2016 zwischen Erpftinger Straße, Staufenstraße und Wiesenring eine Fläche von über vier Hektar erworben hat. Die Freifläche ist an drei Seiten von Wohnbebauung umgeben, westlich grenzt Wald an. Seit einem städtebaulichen und landschaftsplanerischen Realisierungswettbewerb in den Jahren 2017 und 2018 steht eigentlich fest, wie dort gebaut werden soll. Doch seither ist nichts passiert. Jetzt landete das geplante Baugebiet wieder auf der Tagesordnung des Stadtrats.

Was an der Staufenstraße geplant ist: Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau wechseln sich dort ab. Rund 240 Wohneinheiten sind vorgesehen. Sie gruppieren sich um einen lang gezogenen gemeinschaftlichen Freiraum, die Allmende, die sich nach Süden in einer öffentlichen Grünfläche und dem bestehenden Kinderspielplatz fortsetzt. Die Allmende soll mit Bäumen bepflanzt werden und Freiflächen wie Naschgarten, Kinderspielplätze, Sitzgelegenheiten oder Fahrradstellplätze beinhalten. Büros und Läden sind an der Erpftinger Straße und im nördlichen Bereich der Allmende vorgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen