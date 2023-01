Wie hoch wird der Kulturbau auf dem ULP-Gelände in Landsberg?

Plus Der Landsberger Stadtrat beschließt eine erste Änderung des Baubauungsplans "Am Papierbach". Die betrifft auch den Kulturbau.

Seit 2017 ist der Bebauungsplan „Am Papierbach“ rechtsverbindlich und regelt das Baurecht auf dem Gelände der ehemaligen Pflugfabrik in Landsberg, auf dem ein neues Stadtviertel für rund 1500 Bewohnerinnen und Bewohner entsteht. Weil es seither immer wieder Änderungen, Befreiungen und Anpassungen gab, hat der Stadtrat jetzt einstimmig eine erste Änderung des Bebauungsplans beschlossen. Die beinhaltet auch eine "angepasste Höhenentwicklung" beim Kulturbau. Doch was bedeutet das konkret?