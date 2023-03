Landsberg

vor 57 Min.

Wie im Landsberger Klostereck Recycling zur Kunst wird

Plus Unter dem Motto "Wandlungen" zeigen Kunstschaffende im Klostereck in Landsberg nachhaltige Kunst. Scheinbar Unbrauchbares wird einem neuen Zweck zugeführt.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Was tun mit den Farbresten, die beim Malen im Pinsel verbleiben? Auswaschen würde bedeuten, Müll zu produzieren. Holger Gebhard aus Landsberg hat stattdessen eine neue Malform entwickelt: Mit den Farbresten erschafft er seine "Artessence"-Bilder. Nachhaltigkeit bedeutet für Gebhard aber auch, die Motive für weitere Zwecke zu verwenden. So wertet er recycelten Polyesterstoff im CO 2 -reduzierten Sublimationsdruck zu künstlerisch gestalteten Schals oder Tischläufern auf - dem Einsatz der farbechten und waschbaren Unikate sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen