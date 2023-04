Wie kann das Landsberger Spitalgut ökologisch bewirtschaftet werden?

Plus Ein weiteres Gutachten kommt zu dem Schluss, dass eine Umstellung des Landsberger Spitalguts aktuell keinen Sinn macht. Ganz vom Tisch ist das Thema aber nicht.

Sollte das Landsberger Spitalgut biologisch statt konventionell bewirtschaftet werden? Diese Frage beschäftigt den Stadtrat seit vielen Jahren immer wieder. Nun kam ein weiteres Gutachten zu dem Schluss, dass eine Umstellung des Eigenbetriebs aus wirtschaftlichen Gründen kaum Sinn machen würde. Jetzt wird eine alternative Lösung angestrebt.

Zu dem Thema hatte es in der Vergangenheit bereits mehrere Anträge gegeben. Die Ergebnisse der neuesten Untersuchungen der BBV Landsiedlung GmbH, deren Vertreter krankheitsbedingt verhindert war, stellte in einer Stadtratssitzung Kämmerer Alexander Ziegler vor. Auch nach den beiden Umstellungsjahren wäre laut dem Gutachten mit Verlusten zu rechnen. Das sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass für die Stadt höhere Personalkosten oder Verwaltungskosten anfielen als für einen selbstständigen Landwirt, so Ziegler. Außerdem käme aufgrund der Organisationsform des Spitalguts keine Förderung des Kulturlandschaftsprogramms (Kulap) infrage.

Landsberger Stadtrat Karl Greißl kritisiert das Gutachten

Hinsichtlich der möglichen Fruchtfolge wurde bei der Erstellung des Gutachtens Landwirt und Stadtrat Karl Greißl (UBV) zurate gezogen, ebenso wie Johann Drexl, Landsberger Kreisobmann im Bayerischen Bauernverband (BBV). Greißl bewirtschaftet seinen Betrieb selbst seit 28 Jahren ökologisch. In seinen Augen ist das Gutachten der BBV Landsiedlung "sehr einseitig" und einige Erträge seien "viel zu niedrig" angesetzt. Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Qualität der Böden und die ausreichenden Niederschläge in und um Landsberg. In München seien inzwischen acht von zehn Gütern auf biologischen Anbau umgestellt, sagte Greißl. "Wir sollten dem Beispiel folgen."

Jonas Pioch (Landsberger Mitte), der ökologischem Landbau eigentlich positiv gegenüberstehe, machte hingegen deutlich: "Die Eindeutigkeit der Zahlen erschüttert mich." Eine Umstellung sei aus Gründen der Vernunft so nicht möglich. Laut Petra Ruffing (CSU) muss Stiftungsvermögen erhalten werden. Vor dem Hintergrund der im Gutachten dargestellten Einbußen bei den Einnahmen müsste ohnehin geprüft werden, ob eine Entscheidung pro Öko-Landbau nicht rechtswidrig wäre.

Stefan Meiser (ÖDP) brachte eine andere Option ins Spiel. So könnten Flächen des Spitalguts (knapp 240 Hektar Ackerland) an Personen verpachtet werden, die diese dann als Bio-Landwirte betreiben. Weitere Mitglieder des Stadtrats äußerten ähnliche Vorschläge, der Beschluss wurde dementsprechend geändert: Eine Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung soll demnach erst im Rahmen einer Nachfolgeregelung der bisherigen Werkleitung in Form einer Verpachtungslösung untersucht und angestrebt werden (zwei Gegenstimmen). Das Spitalgut wird aktuell von Bernhard Tobisch verwaltet, dessen Arbeit in der Sitzung von mehreren Seiten gelobt wurde.

