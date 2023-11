Wie kann die Gedenkarbeit in Landsberg künftig aussehen?

Bei einem runden Tisch soll über das Thema diskutiert werden. Doch das Interesse an der Veranstaltung ist gering.

Ein paar neue Gesichter beim kurzfristig einberaumten Runden Tisch hätte sich Stephan Albrecht, Sprecher der „Bürgervereinigung zur Erforschung der Landsberger Zeitgeschichte im 20. Jahrhundert“ und Vorsitzender von „Gedenken in Kaufering“, schon gewünscht. Denn bei dem Treffen in Landsberg sollten Ideen gesammelt werden, wie sich 40 Jahre nach Gründung der Bürgervereinigung die Gedenkarbeit entwickeln soll.

Von den rund 100 Mitgliedern, ein Großteil im Kauferinger Verein gemeldet, waren nur wenige gekommen. Stephan Albrecht erinnerte an den kürzlich verstorbenen Manfred Deiler, den Präsidenten der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung. Er begrüßte die Historikerin Dr. Edith Raim vom Präsidium der Europäischen Holocaustgedenkstätte Stiftung und Stiftungsrat Wolfgang Hauck, die sich beide für die Sichtweise der jungen Menschen bezüglich der Gedenk- und Erinnerungsarbeit interessierten. Vertreter aus der Politik fehlten, was Albrecht ebenso bedauerte, wie das generelle Fehlen von Mitgliedern der Generation der 30- bis 60-Jährigen.

Unschöne Erfahrungen über zunehmenden Antisemitismus

Wie soll es also weitergehen, gerade oder auch vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse in Israel und hierzulande? Kulturelle Gedenkarbeit sei unerlässlich, dabei erinnerte Wolfgang Hauck an das Liberation Concert in St. Ottilien. Die Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden und ihrer Angehörigen seien wichtig als Aufklärungsarbeit, meinten die jüngeren Anwesenden, von denen jeder Kontakte zu jungen Israelis pflege. Über den zunehmenden Antisemitismus wurden unschöne Erfahrungen ausgetauscht. Sibel Heiß berichtete, dass ihre gleichaltrigen Freunde aus Israel aufgrund der Ereignisse Angst hätten. Emilie Albrecht empfindet es als schrecklich, wenn Menschen in Angst leben müssen. Dominik Basedow bemerkt zunehmend Feindseligkeiten Juden gegenüber. „Die große Polizeipräsenz an der Münchner Synagoge hat mich erschreckt“, so der junge Mann.

Wolfgang Hauck, der den jungen Menschen aufmerksam zuhörte, wollte wissen, wie Schulen Erinnerungsarbeit vermitteln, und stellte fest: „Wir müssen zwei Sachen trennen, was heute in Israel geschieht und was damals in Deutschland passierte.“ Technische Medien seien eine Möglichkeit, Erinnerungskultur weiterzugeben. Interessant dazu, die Aussage von Sibel Heiß: „Ich finde es cooler, wenn man sich in einem Raum persönlich trifft.“ Die intensive Überflutung im Netz überfordere doch eher.

Edith Raim möchte gerne mit der Jugend in Kontakt treten und brachte eine Kooperation mit dem Stadtmuseum ins Gespräch. Emilie Albrecht wünscht sich, Gespräche mit Betroffenen im schulischen Alltag einzubauen. „Jemand, der die eigene Geschichte erzählt, kann es besser rüberbringen als ein Lehrer.“ Wolfgang Hauck, der auf Landsberg als „Stadt der Jugend“ im Nationalsozialismus zurückblickte, forderte die jungen Teilnehmer zum Durchhalten auf: „Ihr repräsentiert die wichtige junge Spitze.“

