Wie man am Papierbach sparen und weitermachen will

Das erste Treffen zwischen Stadt und Investor über die zukünftige Entwicklung des Wohnbaugebiets fand statt. Was es mit dem Begriff graue Energie auf sich hat.

Zum neuen Stadtviertel Am Papierbach gab es am Freitag ein Gespräch zwischen Stadt und Investor. In einer Pressemitteilung schreibt Pressesprecherin Susanne Flügel, dass sich Investor, Projektentwickler und Stadt zu äußerst konstruktiven und offenen Gespräch über die zukünftige Entwicklung und die aktuelle Lage des Areals ausgetauscht haben. "Das besondere Interesse des Investors wurde dabei durch seine persönliche Anwesenheit unterstrichen", so Flügel. Das Treffen ermöglichte es den Parteien, ihre Standpunkte zu präsentieren und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Die Atmosphäre sei von gegenseitigem Respekt und dem Willen, eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden, geprägt gewesen.

Ein zentraler Punkt der Diskussion waren notwendige Schritte für die weitere Entwicklung in Bezug auf die aktuelle Lage am Wohnungsbau. „Oberstes Ziel ist es die ehemalige Industriebrache zu einem lebenswerten Stadtviertel umzubauen“, so der Gesamtprojektleiter Marius Jung von ehret und klein.

Wie soll nun weitergemacht werden?

Hierbei ging es insbesondere um die Frage, mit welchen Veränderungen das Projekt weiterentwickelt wird. „Bei möglichen Anpassungen haben wir beispielsweise auch darüber gesprochen, ob das aktuelle Bestandsgebäude des aktuellen Jugendzentrums abgebrochen werden muss. Anstelle von Abbruch und Neubau könnte es im Sinne des Erhalts von grauer Energie umgebaut und für den Kindergarten genutzt werden“, erläutert Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl.

Der Stadtrat wird über die Veränderungen diskutieren

„Wir stellen dem Stadtrat die einzelnen Optionen zur ausführlichen Beratung und Beschlussfassung in der Sitzung am 22. November nicht öffentlich vor", so Baumgartl. Die anstehenden Entscheidungen des Stadtrats sollen maßgeblich dazu beitragen, "den Prozess voranzutreiben und den Weg für eine erfolgreiche Umsetzung der Bauprojekte zu ebnen". "Die Parteien waren sich einig, dass eine transparente Vorgehensweise von großer Bedeutung ist. Gemeinsam wird angestrebt, eine nachhaltige und zukunftsorientierte Lösung zu finden, die sowohl den Bedürfnissen der Stadt als auch den Zielen des Investors gerecht wird", sagt Baumgartl. Über weitere Entwicklungen und Entscheidungen will die Stadt die Bevölkerung weiterhin auf dem Laufenden halten.

Nicht mehr abgerissen werden soll das Jugendzentrum in der Spöttinger Straße. Sondern es steht eine Nutzung an. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Unter dem Motto „Urbanes Leben am Papierbach“ sollen Wohnungen für 1500 Menschen inklusive Bürogebäuden, Geschäften und Kulturbau errichtet werden. Eine Art neues Stadtviertel soll auf dem ehemaligen Uniper-Gelände im Osten der Stadt entstehen, ein herausforderndes Projekt. Denn die Krise in der Baubranche macht auch hier nicht Stopp, deshalb muss, das hat die Stadt bereits bekannt gegeben, nachverhandelt werden. Oberstes Ziel sei es, das Projekt, zu einem für alle befriedigenden Abschluss zu bringen. Dabei wird auch über die Dinge diskutiert, die in einem städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und dem Projektentwickler zu Beginn der Bauphase festgelegt wurden. Das waren die Kindertagesstätten und auch ein Kulturbau in dem neuen Hotelgebäude, über das auch noch diskutiert werden muss. Intern wird deshalb über einige Projekte bereits diskutiert. Es könnten die Parkplätze, die bisher als Tiefgarage geplant waren, auf dem Prüfstand stehen. Ein neues Parkhaus in der Nähe sei auch eine Möglichkeit, die nicht nur der Investor sieht. Die Wohnungen, die im sogenannten Projekt EOF ( Einkommensorientierte Förderung) im Rahmen des Bayerischen Wohnungsbauprogramms sind auf dem Prüfstand. Denn hier, so heißt es intern, wolle der Investor die Wohnungen lieber komplett vermieten als verkaufen. Diese Wohnungen unterliegen einer besonderen Förderung für vergünstigten Wohnraum und sollten bisher verkauft und vermietet werden. Auch die Gewerbeflächen sind ein Thema, das vorwiegend die Öffentlichkeit interessiert. Bisher scheint im Gegensatz zu den Wohnungen kaum etwas vermietet zu sein.

Was hat sich am Papierbach bisher getan?

Was hat sich bisher seit Baubeginn getan am Papierbach? Die Bauten des Sternrad-Hauses (Baufeld A1) sowie der Komplex „Alte Schmiede“ (Baufeld B2) an der Von-Kühlmann-Straße seien fertiggestellt und größtenteils bezogen, hieß es in der Pressemeldung. Die zwei Baufelder, „Spöttinger Höfe“ (Baufeld A2) und „Am Papierbogen“ (Baufeld A3) südwestlich der Bahn stünden ebenfalls kurz vor dem Abschluss und würden im ersten Quartal 2024 fertiggestellt. Die Unterführung unter der Bahn soll im Zuge dieser Fertigstellung Anfang des kommenden Jahres ebenfalls eröffnet werden, sodass der Weg über den Lady-Herkomer-Steg von Westen in die Altstadt möglich sein wird. Der Lady-Herkomer-Steg selbst wird seit 2021 genutzt.

Bisher nicht umgesetzt sind unter anderem das geplante „Kulturhaus am Lech“ inklusive eines Hotels (Baufeld B1) und die Baufelder B3 und C am Europaplatz, die neben Wohnungen auch Flächen für Gastronomie sowie eine weitere Kindertagesstätte beinhalten.