Wie sehr trifft die Derivate-Nachzahlung die Stadt finanziell?

Plus Die Stadt Landsberg muss rund 4,5 Millionen Euro an eine Privatbank überweisen. Auf den Haushalt soll sich das aber nicht negativ auswirken.

Bei den vergangenen Haushaltsberatungen zeigte sich: Die Stadt Landsberg steht in finanzieller Hinsicht vor keinen einfachen Jahren, zumal einige Großprojekte anstehen. Ausgerechnet jetzt steht nach einem Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) fest, dass eine Nachzahlung von rund 4,5 Millionen Euro an die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe aus den Derivatgeschäften getätigt werden muss. Doch die Verwaltung scheint darauf vorbereitet.

"Durch die Entscheidung des BGH ergeben sich haushaltstechnisch keine negativen Auswirkungen", teilt Claudia Reichenbächer, Mitarbeiterin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt, auf Nachfrage mit. Die von der Bank geforderten Zahlungen aus den Derivaten sowie die aufgrund der Nichtbezahlung aufgelaufenen Zinsen sind demnach jährlich im Haushalt als Zinsaufwand verbucht worden und waren damit im jeweiligen Jahresergebnis enthalten.