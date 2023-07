Wie sich die Fahnenschwinger auf das Ruethenfest vorbereiten

Plus Die Proben der Fahnenschwinger laufen vor dem Landsberger Ruethenfest auf Hochtouren. Nicht nur Konzentration und Koordination wird den Kindern abverlangt.

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Heute: die Fahnenschwinger.

Reges Treiben herrscht kürzlich auf dem Gelände des Landsberger Sportzentrums. Trommeln und Pfeifen der „Schweden“ ertönen, während sie auf der Tartanbahn marschieren, der Spielmannszug der Landsknechte übt derweil vor der Tribüne. Ein wildes Durcheinander von Tönen, dazwischen die Anweisungen der Betreuer und mittendrin auf der Rasenfläche die 16 Fahnenschwinger, die beim Besuch unserer Redaktion erstmals in ihren Gewändern proben.