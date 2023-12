Landsberg

Wie sich die Gegensätze "Hass" und "Frieden" künstlerisch bearbeiten lassen

Eine Reihe mit unzähligen leeren Krippen ist eines der zentralen Elemente der Ausstellung "Hass mich in Frieden" in der Säulenhalle.

Plus Die Kunstgruppe an der Schule am Luisenhof in Landsberg widmet sich einem komplizierten Thema. Die Ausstellung ist in der Säulenhalle zu sehen.

Was als Erstes auffällt beim Eintritt in die Säulenhalle neben dem Landsberger Stadttheater: Eine den Raum mittig durchschneidende Reihe mit unzähligen kleinen Wiegen. Eine erste Erklärung seitens der Aussteller: „Es kommt doch jetzt Weihnachten mit dem Kind in der Krippe. Die vielen Krippen symbolisieren die vielen Kinder, die aus Hass während der Kriege sterben mussten.“ Was ebenso verwundert, ist der ungewöhnliche Titel der Ausstellung: „Hass mich in Frieden“. Auch hierfür gibt es die Erklärung: Der Titel ist eine Assoziation zu der immer wieder, oft gedankenlos verwendeten Floskel „Lass mich in Frieden“. Mit dieser werde eine tiefer greifende Auseinandersetzung mit der Außenwelt vermieden. Kunst hingegen biete vor allem auch Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit, Gefühle und Gedanken auszudrücken – ohne viel darüber reden zu müssen.

Die Kunstgruppe „Lieb & Artig“ an der Schule am Luisenhof in Landsberg hat gemeinsam mit ihrem Klassenleiter Simon von Ertzdorff die beiden, eigentlich gegensätzlichen Begriffe „Hass“ und „Frieden“ künstlerisch bearbeitet. Und nicht nur das: Die Grundidee sei auch eine Selbstwertförderung der Schülerinnen und Schüler am Förderzentrum, betont von Ertzdorff, indem sie sich mit Kunst zu einem für die Gesellschaft wichtigen Thema in die Säulenhalle und damit in die Öffentlichkeit wagen. Die Botschaft kam an: Bei der Ausstellungseröffnung war nicht nur Schulleiter Christian Karlinger anwesend. Er konnte vielmehr auch eine ganze Reihe an illustren Gästen, unter anderem zwei seiner Vorgänger als Schulleiter, begrüßen. Sehr wichtig war Karlinger, der Kunstgruppe großes Lob auszusprechen und sich bei den vielen Förderern zu bedanken, die das Projekt erst möglich gemacht haben.

