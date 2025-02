Wie sicher ist eigentlich ein Banktresor?

Mit dicken Mauern, einer tonnenschweren Metalltür und sensiblem Alarm gesichert, kann niemand in einen Banktresor einfach so hinein. Für die Kinder der Familienoase war das allerdings kein Problem. Im Rahmen des Programms "Was macht eigentlich...?" erhielten sie Zugang zu dem Tresor der VR-Bank in Landsberg und ließen sich von Herrn Doll, Marketingchef der Bank, viele spannende Fakten zum Tresor, dessen Sicherheit und zu einigen Geheimnisse der vielen Wertfächer erklären. Noch interessanter als der Tresor war allerdings der Koffer, den Herr Doll dabei hatte. Darin befanden sich echte Goldbarren und funkelnde Goldmünzen. Für die Kinder war es ein Erlebnis, die Schwere der Goldbarren zu spüren und die dahinter stehenden Werte zu verstehen. Manfred Doll und die weiteren Mitarbeiter in Landsberg beantworteten alle neugierigen Fragen der Kinder und gaben interessante Einblicke in die Bankenwelt.

Das Programm „Was macht eigentlich…?“ ist ein monatliches Angebot der Familienoase e.V. für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Anmeldungen sind direkt über die Familienoase per E-Mail (kontakt@familienoase.org) oder über die Homepage oder telefonisch (08191/4289363) möglich.

