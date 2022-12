Wie steht es um die Entwicklungshilfe im Landkreis Landsberg?

Der Landkreis will sich global in der Entwicklungshilfe engagieren. Aktive aus der Region stellen ihre Projekte in Landsberg vor.

Der Blick der jungen Frau aus Kamerun ist ernst, während ihre Klassenkameradinnen auf dem Foto lächeln. "Tantoh ist 17, sie musste im Bürgerkrieg zusehen, wie ihre Eltern und mehrere Geschwister vor ihren Augen erschossen wurden. Sie ist schwer traumatisiert, aber die Ausbildung zur Schneiderin gibt ihr Hoffnung auf eine bessere Zukunft“, sagt Clémence Labrentz, Gründerin des Vereins „Wings for Africa“. Die Windacherin, die selbst aus Kamerun stammt, stellte beim Netzwerktreffen für Ehrenamtliche in der Entwicklungszusammenarbeit ihre im Juli eröffnete Berufsschule in Yaoundé vor.

Eingeladen zum Austausch in den Veranstaltungssaal der Landsberger Lechsporthalle hatten Landrat Thomas Eichinger und die neue Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik, Miriam Anton. Hintergrund des Treffens ist das Bestreben des Landkreises, eine kommunale Partnerschaft mit einem Landkreis im Globalen Süden aufzubauen. „Bei der Partnerschaft geht es darum, gemeinsam an lokalen und globalen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung zu arbeiten und damit die Agenda 2030 mit den 17 nachhaltigen Zielen zusammen umzusetzen“, sagte Miriam Anton.

Während der Landkreis mit seinem globalen Engagement neues Terrain betritt, engagiert sich Ludwig Gernhardt (Afrika-Hilfe Schondorf) schon seit fast 40 Jahren, hauptsächlich für Bildungsprojekte in Tansania. Der Schondorfer begrüßt die Initiative des Landrats und plädiert für eine Partnerschaft auf Augenhöhe.

Landrat Thomas Eichinger (rechts) hatte zum Netzwerktreffen Entwicklungsarbeit in Landsberg eingeladen. Foto: Julian Leitenstorfer, Landratsamt

Die Gemeinde Schondorf startete 2015 eine Klima-Partnerschaft mit der Gemeinde Puerto-Leguizamo in Kolumbien. Stefanie Windhausen und Michael Deininger, beide im Schondorfer Gemeinderat, erzählten von ihren Erfahrungen: dem Bau einer Wasserturbine, die Strom für Akkus eines elektrisch betriebenen Bootes am Rio Putumayo liefert, sowie dem Errichten von Brunnen. Durch Neuwahlen in der Partnerkommune wechselte die gesamte Verwaltung. Dadurch mussten sie bei Null anfangen. Doch die beiden haben nicht aufgegeben. Michael Deininger flog im Oktober nach Puerto-Leguizamo und startete ein größeres Brunnen-Projekt. In Zukunft könnten damit, wenn alles gut läuft, 30.000 Menschen in der Region Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen.

Die landlose und arbeitslose Jugend im Fokus

Auch Christoph Heumos aus Finning engagiert sich global. Er fördert den Fairen Handel mit Cashewnuts im Süden von Tansania und gründete ein Start-up. Die Ernte wird vor Ort verarbeitet, dadurch schaffte er neue Arbeitsplätze und Perspektiven in der Region Tandahimba. Direkt von seinem Einsatz im südlichen Äthiopien kam Uli Ernst, Bio-Landwirt aus Utting und Dozent, nach Landsberg. Seiner Meinung nach, sollte die landlose und arbeitslose Jugend in der Entwicklungszusammenarbeit einen hohen Fokus haben. Dies seien in den Ländern Afrikas, wo oft über 70 Prozent der Bevölkerung von der Landwirtschaft leben, meist die Kinder von kleinen Bauernhöfen. (AZ)

