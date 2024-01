Landsberg

18:01 Uhr

Wie unterstützt die Stadt Landsberg den Einzelhandel?

Einkaufen in der Landsberger Innenstadt, auch bei Regen.

Plus Laut Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) ist Landsberg ein attraktives Einkaufsziel für Kunden und Besucher. Das sehen auch viele andere so.

Von Alexandra Lutzenberger Artikel anhören Shape

„Die Landsberger Innenstadt ist ein attraktives Einkaufsziel für Kunden und Besucher. Dies wird uns von den ansässigen Geschäftsleuten und externen Experten immer wieder bestätigt. Mit unserer Wirtschaftsförderung arbeiten wir gemeinsam – Wirtschaft, Politik und Verwaltung – daran, dass dies auch so bleibt“, sagt Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) in einem Interview mit dem LT. Wirtschaftsförderer André Köhn sieht das ähnlich. Besucherinnen und Besucher würden der Stadt Landsberg eine hohe Aufenthaltsqualität bescheinigen.

Aktuell liege der öffentliche Fokus, so Baumgartl, fast ausschließlich auf der Entwicklung des neuen Stadtviertels am Papierbach. Wichtig ist ihr und Köhn aber, dass dabei die Stärken Landsbergs – insbesondere die der Innenstadt – nicht aus den Augen geraten. Bei aller kontroverser und berechtigter Diskussion werde oft übersehen, dass Landsberg aus externer Sicht deutlich besser abschneide, als aus der internen Perspektive. Tatsächlich könne die Stadt mit zahlreichen positiven Punkten aufwarten, so Baumgartl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen