Wie wird ein Rollstuhl richtig geschoben?

In einem Kurs stand in Landsberg das sichere Schieben von Rollstühlen im Fokus. Im Bild: Monika Kircher mit Jasmin Jeske, daneben Hans-Peter Bichler von Regens Wagner Holzhausen.

Plus Ein Kurs zum Rollstuhlschieben wird in Landsberg gut angenommen. In der Stadt stoßen die Teilnehmenden teilweise auf schwieriges Terrain.

Von Romi Löbhard

Wie kann verantwortungsvolles Schieben eines mit einer Person belegten Rollstuhls so gelingen, dass es sich für alle richtig anfühlt? Eine solche Aufgabe ist recht anspruchsvoll, das wird jeder bestätigen, der zeitweise oder dauernd jemanden im Rollstuhl von einem Ort zum anderen bringt oder schon einmal gebracht hat. Der Rollstuhl Schiebekurs in Theorie und Praxis, den Hans-Peter Bichler von den "Regens Wagner Offenen Hilfen" jetzt anbot, hat deshalb seine unbedingte Berechtigung und er wurde auch sehr gut angenommen.

Bichler hatte für den Kurs unterschiedliche Rollstühle zur Verfügung gestellt bekommen. Bei deren Vorstellung wurde deutlich, dass die Hersteller solcher Stühle keine einheitliche Linie fahren. Der Referent musste sich bezüglich der Funktionsweise an jedem der Fahrzeuge neu orientieren. Es gibt zwei Arten von Rollis. Der Standardrollstuhl ist faltbar, hat Greifreifen und Schiebegriffe. Für die kleinen Vorderräder gibt es unterschiedliche Größen. Je kleiner, desto wendiger, allerdings sind sie laut Bichler für draußen weniger geeignet. Der Aktivrollstuhl ist kleiner, wiegt mit rund neun Kilo um mehr als die Hälfte weniger als das Standardmodell. Er sei vor allem für drinnen zu empfehlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

