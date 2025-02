Wie wirkt sich die Krankenhausreform auf das Landsberger Klinikum aus?

Welche Auswirkungen wird die Krankenhausreform haben, speziell auch für den Landkreis Landsberg? Darüber diskutierten Politiker und Ärzte auf Einladung des Gesundheits- und Pflegepolitischen Arbeitskreises des Kreisverbands Landsberg der CSU im Gasthaus am Spitalplatz in Landsberg. Dabei bestand Einigkeit darüber, dass eine Reform unumgänglich ist.

Über die Veränderungen, die die Krankenhausreform der derzeitigen Regierung mit sich bringen wird, berichteten die ärztlichen Vertreter aus ihren Fachbereichen. So sagte Dr. Harald Tigges, ärztlicher Direktor am Klinikum Landsberg, derzeit herrsche bei allen Kliniken in Bayern Ungewissheit. „Wir wissen nicht, was auf uns zukommen wird. Dabei wäre das aber nötig, um entsprechende Strukturen aufzubauen.“ Im Klinikum Landsberg soll die Intensivstation erweitert und die OP-Kapazität erhöht werden, um auf die wachsenden Bevölkerungszahlen zu reagieren. Speziell bei der Viszeralchirurgie würde die Reform Fallzahlen fordern, wie sogar viele Unikliniken sie nicht leisten könnten. Bei der Gastroenterologie bestehe derzeit eine Unterversorgung im Landkreis, dies wirke sich auch auf die Viszeralchirurgie negativ aus. Patienten wichen bereits auch Nachbarlandkreise aus, so Tigges.

Dr. Bernhard Olzowy, Vorsitzende des ärztlichen Kreisverbands Landsberg, ist niedergelassener Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Belegarzt am Klinikum. Diese Aufgabe würde mit der Reform wegfallen, und zwar für alle Fachärzte. Die Prognose der Ärzte für die Zukunft: längere Wartezeiten auf Standardeingriffe, höhere Fahrtzeiten für Patienten und Patientinnen, aber auch das Personal. Denn dieses müsse, fallen in Kliniken Fachbereiche weg, in der Ausbildungszeit sich ihr Wissen auch an anderen Kliniken erwerben. Harald Tigges befürchtet deshalb, dass es an Krankenhäusern, die keine Vollversorgung mehr anbieten dürfen, zu Ärztemangel kommen könne.

Icon Vergrößern Dr. med. Harald TIigges (links) und Profesor Dr. Bernhard Olzowy äußerten sich zur Situation in der Region Landsberg. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Dr. med. Harald TIigges (links) und Profesor Dr. Bernhard Olzowy äußerten sich zur Situation in der Region Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Tigges thematisierte auch die zunehmende Ambulantisierung: Operationen, nach denen der Patient früher noch einige Tage im Krankenhaus versorgt wurde, werden nur noch ambulant ausgeführt. „Das führt zu Entgeltverlusten“, so Tigges. Um dem Trend gerecht zu werden, müsse zudem die ambulante Versorgung ausgebaut werden. Beklagt wurde zudem, dass ausbildungsbedingt Ärzte zunehmend keine Generalisten seien, sondern fachlich hoch spezialisiert – ein Trend, den maßgeblich auch die Unikliniken in Gang gesetzt hätten.

„Die Krankenhausreform richtet sich zu viel an der Qualität aus. Großschadenslagen, Wohnortnähe und Ausbildung sind jedoch auch wichtige Faktoren“, sagte Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath, Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Prävention der CSU. Er plädierte für mehr Entscheidungsfreiheit der Länder und Krankenhäuser und forderte, insbesondere bei drohenden Krankenhausschließungen, die ambulante Versorgung sicherzustellen: „Alles muss verzahnt werden, wir brauchen einen sektorenübergreifenden Plan.“ Zudem forderte er die Landkreise zur interkommunalen Zusammenarbeit auf.

Icon Vergrößern Zu einem Gedankenaustausch über die aktuelle Lage der Kliniken in Deutschland hatte der Gesundheits- und Pflegepolitische Arbeitskreis der CSu ins Wirtshaus am Spitalplatz in Landsberg geladen. Foto: Christian Rudnik Icon Schließen Schließen Zu einem Gedankenaustausch über die aktuelle Lage der Kliniken in Deutschland hatte der Gesundheits- und Pflegepolitische Arbeitskreis der CSu ins Wirtshaus am Spitalplatz in Landsberg geladen. Foto: Christian Rudnik

Professor Dr. Dr. Gunter Hofmann aus Schondorf, der auf Erfahrungen in den Kliniken Murnau, Großhadern sowie Jena zurückblicken kann und sich speziell für die Unfallchirurgie engagiert, berichtete von Krankenhäusern, die in AfD-regierten Landkreisen „an die Wand gefahren“ wurden, unter anderem, weil man nicht mit ausländischen Ärzten arbeiten wollte. Insgesamt malte Hofmann ein schwarzes Bild: Weniger Beitragszahler kämen auf mehr Patienten, der Personalmangel nehme zu, in der Pflege sei das Personal überaltert. Auch das seien Gründe für Krankenhausschließungen. Die flächendeckende Notfallversorgung sei im südwestlichen Landkreis Landsberg jetzt schon nicht mehr gewährleistet. Hofmann verlangte zudem die Konzentration auf das Notwendige in der Medizin, so zum Beispiel die Notfallversorgung. Für die Zukunft wünschte er sich eine flächendeckende Versorgung, die Beseitigung von medizinfremden Belastungen sowie Bürokratieabbau, eine Reform der ärztlichen Weiterbildung sowie grundsätzlich mehr Freiheit und Eigenverantwortlichkeit.

Eine Einstufung des Klinikums Landsberg in die nächste höhere Leistungsstufe sei wichtig, sagte Gunter Hofmann. Rainer Jünger (CSU) sprach auch die umstrittene Apotheke im geplanten Facharztzentrum am Klinikum an. „Zu einem Gesundheitscampus gehört auch eine Apotheke“, sagte Harald Tigges, der keine Beeinträchtigung dadurch für die in der Innenstadt bereits bestehenden Apotheken sieht: „80 Prozent unserer Patienten kommen nicht aus Landsberg.“