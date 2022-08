Wieder die Katharinenstraße: Junge Radfahrerin wird bei Unfall verletzt

In der Katharinenstraße stürzt eine zehnjährige Radfahrerin nach einem Zusammenstoß mit einem Auto. Erst am Dienstag ist es dort zu einem Unfall gekommen, der tödlich endete.

In der Katharinenstraße in Landsberg ist es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin gekommen. Wie die Polizei mitteilt, bog am Donnerstagabend gegen 20.05 Uhr eine 23-jährige aus dem Landkreis Unterallgäu mit ihrem Pkw zeitgleich mit einer zehnjährigen Radfahrerin aus Landsberg von der Katharinenstraße nach rechts in die Spöttinger Straße ab.

Nach dem Überholvorgang scherte sie aber offenbar zu früh wieder ein und stieß mit dem Mädchen zusammen. Die Zehnjährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 750 Euro.

Katharinenstraße: Tödlicher Unfall am Dienstag

Erst am Dienstag war es in der Katharinenstraße zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Gegen 14.40 Uhr bog eine Frau mit ihrem Wagen von der Dominikus-Zimmermann-Straße nach links in die Katharinenstraße ab. Dabei übersah sie laut Polizei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der mit seinem Rennrad stadteinwärts fuhr und prallte mit diesem zusammen.

Der 28-jährige Radfahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der laut Polizei keinen Helm trug, zog sich beim Aufprall auf den Asphalt schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Unfallklinikum geflogen. Dort verstarb er am Mittwoch in den frühen Morgenstunden. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. (AZ)

