Wieder ein Unfall in der Katharinenstraße in Landsberg

Erneut wird die Polizei zu einem Landsberger Unfallschwerpunkt gerufen: Beim Abbiegen übersieht ein Autofahrer eine 17-jährige Mopedfahrerin auf der Katharinenstraße.

An der Einmündung der Dominikus-Zimmermann-Straße in die Katharinenstraße in Landsberg hat sich am Montag erneut ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine 17-jährige Mopedfahrerin leicht verletzt, meldet die Polizei.

Zu dem Zusammenstoß an dem Unfallschwerpunkt kam es laut Polizeibericht, als ein 71-jähriger Pkw-Fahrer von der Dominikus-Zimmermann-Straße nach links in die Katharinenstraße einbiegen wollte. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte 17-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades. Sie konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und fuhr in die Seite des Pkw. Dadurch stürzte die junge Frau. Sie wurde dabei leicht verletzt, weshalb sie ins Klinikum gebracht werden musste. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. (AZ)

