Neues Gastro-Angebot in der Landsberger Zederpassage

Plus In der Landsberger Zederpassage stehen die Ladenzeilen zeitweise leer. Lassen zwei Restaurants den ehemaligen Markt wieder aufblühen?

Wo einst mitten im Landsberger Altstadt-Herzen sich der Zedermarkt erstreckte und Hauptplatz sowie Hintere Salzgasse verband, verläuft nun nur noch das, was übrig geblieben ist: die Zederpassage. Der ehemalige Markt ist zum schnellen Durchgangsweg geworden – feiner Käse sowie andere diverse Spezialitäten halten von Links und Rechts nicht mehr auf. Zwei Restaurants stellen Besucherinnen und Besucher nun jedoch auf die Probe.