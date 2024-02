Wieder Unfall an Autobahnauffahrt im Landsberger Osten

Die Stelle zwischen Landsberg und Penzing ist ein Unfallschwerpunkt. Dieses Mal bleibt es bei einem Sachschaden.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro ist am Mittwochnachmittag bei einem Abbiegeunfall im Landsberger Osten entstanden. An der Stelle ereignen sich immer wieder Unfälle dieser Art.

Wie die Polizei meldet, wollte der 34-jährige Fahrer eines Pkw-Anhänger-Gespannes gegen 15.35 Uhr auf der Staatsstraße 2054 von Landsberg kommend nach links auf die A96 in Fahrtrichtung Lindau auffahren. Dabei übersah er den von Penzing kommenden Wagen eines 58-Jährigen. Dieser konnte einen frontalen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf etwa 7000 Euro. (AZ)

