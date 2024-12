Ein Weihnachtskonzert als Herzöffner

Die Kirche Maria am Wege in Windach war gut besucht und das Publikum wurde mit weihnachtlichen Weisen aus Deutschland, England, Amerika sowie der Ukraine durch die zwei Schülerorchester und den Oberstufenchor der Freien Waldorfschule Landsberg wunderbar eingestimmt auf die Weihnachtszeit.

Nach der Begrüßung durch die Musiklehrerin Barbara Burann begann das vierköpfige Bläserensemble „Lechblech“ der Klassen 4-6 mit zwei traditionellen Weihnachtsliedern sowie einer kleinen Serenade von Joseph Haydn, welche die Schülerinnen und Schüler mit präziser Intonation und rhythmussicher spielten. Es folgte das Instrumentalensemble „Streichhölzer“, welches ebenfalls aus den Klassen 4-6 unter der Leitung von Christiane Honsálek zwei Instrumentalstücke gekonnt zu Gehör brachten. Den Abschluss des Instrumentalteiles bildete das Schulorchester mit der Dakotahymne, einer amerikanischen Volksweise, sowie den festlichen Klängen der Pastorale von Antonio Corelli. Beim dritten Orchesterstück, trat, den Taizé-Gesang „Im Dunkel unsrer Nacht“ intonierend, der Chor auf. Beeindruckend war die große Anzahl der jungen Menschen, die nun den vorderen Raum der Kirche füllten, denn im Chor singen alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 9-12 mit.

Sie hatten während einer gemeinsamen Chorwoche ihr Programm einstudiert. Unter der Leitung von Chorleiterin Kerstin Klotz brachten sie zehn weihnachtliche Weisen zu Gehör, die von Ingo Quast am Klavier begleitet wurden. Auf das deutsche Wallfahrtslied „Maria durch ein Dornwald ging“ folgte „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ von N. Hermann aus dem Jahr 1599, gesetzt von Johann Sebastian Bach. Anschließend erfüllte der Chor mit verschiedenen „Christmas Carols“ und Spirituals den Kirchenraum, darunter auch Chorsätze aus dem 20. Jahrhundert. Zum Abschluss sang der Chor feierlich „You are my God and King“ von T. Fettke und erntete Standing Ovations.

Eine zweite Aufführung im Saal der Freien Waldorfschule in Landsberg

Das Programm wurde im Saal der Freien Waldorfschule Landsberg noch einmal dargeboten. Am Ende des Konzerts bedankten sich die Sprecherinnen und Sprecher des Chors und der Orchester bei den Musiklehrkräften, insbesondere für die Organisation und Betreuung der Orchester- und Chorwoche, welche ein klassenübergreifendes und von der Schülerschaft alljährlich sehr geschätztes Ereignis ist und zu dessen Fortführung jährlich auch die Spendeneinnahmen beitragen. Zum Abschluss trat der Chor, begleitet von dem Taizé-Gesang „Im Dunkel unsrer Nacht“, gesungen vom Publikum, im immer dunkler werdenden Saal ab. (AZ)