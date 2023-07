Landsberg/Windach

06:30 Uhr

Eine Landsberger Schülerin lernt ein besonderes Handwerk kennen

Plus In einem Praktikum befasst sich die 14-jährige Katharina Pauer aus Windach mit der Handzuginstrumentenmacherei. Warum sie sich dafür nach Warstein begeben muss.

Von Dagmar Kübler

„Handzuginstrumentenmacher“ ist ein Begriff, der einem nicht allzu oft begegnet. Das Erste, was einem dazu einfällt, ist das Akkordeon. Aber es gibt noch weit mehr Handzuginstrumente wie das Bandoneon, die Zirch oder die Konzertina. Für Katharina Pauer aus Windach sind diese Begriffe keine Fremdwörter mehr, denn die 14-Jährige hat im Rahmen ihres Achtklasspraktikums an der Waldorfschule Landsberg ein zweiwöchiges Praktikum im Musikhaus Hoppe in Belecke bei Warstein (Nordrhein-Westfalen) absolviert. „Das Musikhaus Hoppe war der einzige Betrieb in Deutschland, den wir dafür ausfindig machen konnten“, sagt ihre Akkordeonlehrerin Annette Rießner, die im Musikzentrum Schondorf unterrichtet.

Die Zunft der Handzuginstrumentemacher in Deutschland ist stark geschrumpft - so sehr, dass Jörg Hoppe alle Akkordeonlehrer und –lehrerinnen in Deutschland angeschrieben hat mit der Bitte, ihn bei der Nachwuchssuche zu unterstützen. So gab Rießner Katharina den Tipp, sich bei Hoppe vorzustellen. „Es ist wichtig, dass die jungen Musikschüler etwas entdecken, wo sie sich mit ihrem Instrument finden können“, sagt Rießner. Das können Wettbewerbe sein wie „Jugend musiziert“ – oder eben ein Betriebspraktikum, in dem man auch lernen kann, die Funktionsweise des Instruments, das man beherrschen will, zu verstehen.

