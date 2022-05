Landsberg

vor 38 Min.

Wie Freunde und Fans in Landsberg beim ESC-Auftritt von Malik Harris mitfiebern

Rund 80 Fans und Freunde verfolgten am Samstagabend Malik Harris' ESC-Auftritt beim Public Viewing auf dem Hellmairplatz.

Plus Der Auftritt des Landsbergers Malik Harris beim ESC löst am Samstag auf dem Hellmairplatz Jubelstürme aus. Auch seine Schwester ist dabei. Das Ergebnis rückt in den Hintergrund.

Von Dominik Stenzel

Mit seinem Song „Rockstars“ landete der Landsberger Malik Harris beim Eurovision Song Contest (ESC) zwar auf dem letzten Platz. Bei den Besucherinnen und Besucher beim großen Public Viewing am Samstagabend auf dem Hellmairplatz mitten in Landsberg sorgte er aber für Begeisterungsstürme. Auch unsere Redaktion war vor Ort. Wie Fans, Freunde und Harris‘ Schwester den großen Moment des 26-jährigen Sängers erlebten.

